Шадрухин Федор Фотеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Шадрухин Фадей Петрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шадрухин Григорий Федорович
Мать ребёнка: Ульяна
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Ульяна
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1800
Чинеево, Курганская область, Россия