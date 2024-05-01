Шадрухин Федор Фотеевич 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Федор Фотеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Шадрухин Фадей Петрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1765

Сын: Шадрухин Ефим Федорович

Мать ребёнка: Ульяна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шадрухин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Ульяна

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шадрухин Яков Федорович

Мать ребёнка: Ульяна

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1800
Чинеево, Курганская область, Россия

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