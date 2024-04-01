Сарапульцева (Выходцева) Мария Екимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапульцева (Выходцева) Мария Екимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Выходцев Яким Крест. Д. Ганькиной Галактионов

Мать: Выходцева Агрипина Александрова

Бракосочетание
10.02.1884

Муж: Сарапульцев Александр Казак Выс. Рявкинского Иванов

м. 29 ж. 32
Рождение ребёнка
13.10.1887

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Сарапульцев Александр Казак Выс. Рявкинского Иванов

Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: Ефимия Александрова

Отец ребёнка: Сарапульцев Александр Казак Выс. Рявкинского Иванов

Смерть
Неизвестно
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