Сарапульцева (Выходцева) Мария Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
10.02.1884
м. 29 ж. 32
Рождение ребёнка
13.10.1887
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Сарапульцев Александр Казак Выс. Рявкинского Иванов
Рождение ребёнка
13.09.1891
Дочь: Ефимия Александрова
Отец ребёнка: Сарапульцев Александр Казак Выс. Рявкинского Иванов
Смерть
Неизвестно