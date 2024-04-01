Сарапульцев Александр Казак Выс. Рявкинского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапульцев Александр Казак Выс. Рявкинского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1884

Жена: Сарапульцева (Выходцева) Мария Екимова

м. 29 ж. 32
Рождение ребёнка
13.10.1887

Дочь: (Сарапульцева) Параскева Александрова

Мать ребёнка: Сарапульцева (Выходцева) Мария Екимова

Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: (Сарапульцева) Ефимия Александрова

Мать ребёнка: Сарапульцева (Выходцева) Мария Екимова

Смерть
Неизвестно

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