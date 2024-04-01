Сарапульцев Александр Казак Выс. Рявкинского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1884
м. 29 ж. 32
Рождение ребёнка
13.10.1887
Дочь: (Сарапульцева) Параскева Александрова
Мать ребёнка: Сарапульцева (Выходцева) Мария Екимова
Рождение ребёнка
13.09.1891
Дочь: (Сарапульцева) Ефимия Александрова
Мать ребёнка: Сарапульцева (Выходцева) Мария Екимова
Смерть
Неизвестно