Выходцев Яким Крест. Д. Ганькиной Галактионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
22.01.1841
М.18 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Варвара Екимова
Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Сарапульцева Мария Екимова
Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова
Рождение ребёнка
Около ?.12.1854
Сын: Выходцев Иван Екимов
Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова
Рождение ребёнка
11.05.1860
Дочь: Гликерья Екимова
Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Екимов
Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова
Смерть
Неизвестно