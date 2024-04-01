Выходцев Яким Крест. Д. Ганькиной Галактионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Яким Крест. Д. Ганькиной Галактионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Выходцев Галактион Крест Д. Ганькиной Семенов

Мать: Выходцева Федосья

Бракосочетание
22.01.1841

Жена: Выходцева Агрипина Александрова

М.18 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Варвара Екимова

Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Сарапульцева Мария Екимова

Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова

Рождение ребёнка
Около ?.12.1854

Сын: Выходцев Иван Екимов

Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова

Рождение ребёнка
11.05.1860

Дочь: Гликерья Екимова

Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Екимов

Мать ребёнка: Выходцева Агрипина Александрова

Смерть
Неизвестно
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