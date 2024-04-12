Чистяков Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти24.04.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Воронина-Царева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Чистякова Пелагея Адриановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Чистякова Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1907 ст.
Балакирево, Чебсарский район, Северный край
От старости.