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Чистяков Семен Васильевич

Место рождения

Безпутово, Чаромская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

24.04.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Безпутово, Чаромская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Воронина-Царева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Чистякова Пелагея Адриановна

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Чистякова Александра Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Пелагея Адриановна

Смерть
24.04.1907 ст.
Балакирево, Чебсарский район, Северный край
От старости.
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