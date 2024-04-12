Чистякова (Андрианова) Пелагея Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Андрианова) Пелагея Адриановна

Место рождения

Безпутово, Чаромская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.09.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Безпутово, Чаромская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Воронина-Царева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Чистяков Семен Васильевич

Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Семен Васильевич

Смерть
17.09.1907 ст.
Балакирево, Чебсарский район, Северный край
От старости.
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