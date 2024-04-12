Чистякова (Андрианова) Пелагея Адриановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти17.09.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Воронина-Царева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Чистяков Семен Васильевич
Татариново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1907 ст.
Балакирево, Чебсарский район, Северный край
От старости.