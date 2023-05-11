Воронина-Царева (Чистякова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина-Царева (Чистякова) Анна Семеновна

Место рождения

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Чистяков Семен Васильевич

Мать: не указана

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Муж: Царев Александр Аристархович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Царева Анна Александровна

Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
От первого мужа.
Рождение ребёнка
03.03.1902 ст.

Сын: Царев Леонид Александрович

Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.

Дочь: Царева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1906 ст.

Сын: Царев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1909 ст.

Сын: Царев Василий Александрович

Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
13.02.1913 ст.

Муж: Воронин Петр Прохорович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - вторым браком, вдова.
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.

Дочь: Воронина Нина Петровна

Отец ребёнка: Воронин Петр Прохорович

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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