Воронина-Царева (Чистякова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Чистяков Семен Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Царева Анна Александровна
Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович
От первого мужа.
Рождение ребёнка
03.03.1902 ст.
Сын: Царев Леонид Александрович
Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.
Дочь: Царева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович
Рождение ребёнка
13.05.1906 ст.
Сын: Царев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович
Рождение ребёнка
26.02.1909 ст.
Сын: Царев Василий Александрович
Отец ребёнка: Царев Александр Аристархович
Бракосочетание
13.02.1913 ст.
Невеста - вторым браком, вдова.
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.
Дочь: Воронина Нина Петровна
Отец ребёнка: Воронин Петр Прохорович
Смерть
Неизвестно