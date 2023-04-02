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Воробьев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

19.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Серафима Александровна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Воробьева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьева Серафима Александровна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Воробьев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Серафима Александровна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Воробьев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Серафима Александровна

Кожухово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.12.1899
Кожухово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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