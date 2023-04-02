Воробьев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти19.12.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьева Серафима Александровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Воробьева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьева Серафима Александровна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Воробьев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьева Серафима Александровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Воробьева Серафима Александровна
Смерть
19.12.1899