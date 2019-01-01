деревня Кожухово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кожухово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
195Кожухово, д. разновед.при р. Михалице.4022174749

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Архангельская волость
4931КожуховоГорковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи42172318
50КожуховоГорковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи478
5131КожуховоСеменковское.Михаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы421102537
52КожуховоГорковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи61313

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Кожухово2342119деревняРусские316086146

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Архангельский сельсовет
Кожухово 3894деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.2931

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245386Кожуховодеревня59°33'с.ш.39°58'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404176д Кожуховодеревня

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