Никулин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1955

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

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Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1955

Отец: Никулин Петр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1982

Сын: Никулин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
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