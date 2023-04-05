Никулин Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1955
Отец: Никулин Петр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1982
Сын: Никулин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно