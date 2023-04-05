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(Никулина (Кулагина)) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1953

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1953

Отец: Кулагин Иван Сергеевич

Мать: Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1982

Сын: Никулин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Никулин Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Володятино Ивановская обл. Гаврилово посадский р-н
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