(Никулина (Кулагина)) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1953
Отец: Кулагин Иван Сергеевич
Мать: Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1982
Сын: Никулин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Никулин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Володятино Ивановская обл. Гаврилово посадский р-н