Тяпкин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Клавдия Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Клавдия Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Тяпкина Аполлинария Степановна
Мать ребёнка: Клавдия Незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно