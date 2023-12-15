Клавдия Незаконнорожденная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Тяпкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Тяпкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Тяпкина Аполлинария Степановна
Отец ребёнка: Тяпкин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно