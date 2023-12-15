Клавдия Незаконнорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Незаконнорожденная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Тяпкин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Тяпкин Федор Степанович

Отец ребёнка: Тяпкин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Тяпкина Аполлинария Степановна

Отец ребёнка: Тяпкин Степан Васильевич

Брязгино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Брязгино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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