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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении описи и продажи земли за неуплату недоимки земского сбора крестьянина д. Брязгино Архангельской волости Н. Канишкина. 1897–1899 гг. // Гос. архив Волого Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
199Брязгино, д. вл.при пруде и колодце.3822195074
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
158БрязгиноБрязгинское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи406347881
16—БрязгиноСеменковское.Михаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы——156
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Брязгино225532деревняРусские386892160
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Брязгино 3886деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.4038
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245307Брязгинодеревня59°32'с.ш.39°59'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404121д Брязгинодеревня