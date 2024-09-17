Шеин Яков Акимович
Место рождения
Дата рождения08.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1891 ст.
Отец: Шеин Аким Осипович
МК Покровская церковь ГА Астраханской области (ГААО), фонд 695, опись 3, дело 16, стр.219 (Рождение №-288м)
Крещение
13.10.1891 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Крестные: Романов Пётр Николаевич - крестьянин из с.Шереметьево, Митрофановской волости, Чембарского уезда, Пензенской губ. и Шеина Татьяна Васильевна - крестьянка из с.Митрофаново
Смерть
Неизвестно