Шеин Яков Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеин Яков Акимович

Шеин Яков Акимович

Место рождения

Митрофаново, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1891 ст.

Отец: Шеин Аким Осипович

Мать: Шеина (-) Параскева Ивановна

Митрофаново, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
МК Покровская церковь ГА Астраханской области (ГААО), фонд 695, опись 3, дело 16, стр.219 (Рождение №-288м)
Крещение
13.10.1891 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Крестные: Романов Пётр Николаевич - крестьянин из с.Шереметьево, Митрофановской волости, Чембарского уезда, Пензенской губ. и Шеина Татьяна Васильевна - крестьянка из с.Митрофаново
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.