село Митрофаново, село Митрофаново, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Митрофаново

Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По прошению крестьянки с. Митрофаново Митрофановской волости Чембарского уезда Евдокии Федоровны Кастериной о переходее ее из православия в старообрядчество. 1912 г. // Г Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Митрофаново Митрофановской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4633.
По обвинению граждан с. Митрофанова Митрофановской волости Чембарского уезда Пензенской губернии Цацына, Козлова и Безрукова в злостном не выполнении продналога. 1920–192 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1664Митрофаново, с. вл.при рч. Поиме.269134516531Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Митрофановская волость
974. Митрофаново, село бывшее владельческое, при речке Поиме, дворов 181, жителей 1250, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Митрофановская волость
село Митрофаново

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Башмаковский район
47703Митрофановосело53°06'43°05'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Башмаковский муниципальный район, Сельское поселение Шереметьевский сельсовет
56603437121с Митрофановосело
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