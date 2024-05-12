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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянки с. Митрофаново Митрофановской волости Чембарского уезда Евдокии Федоровны Кастериной о переходее ее из православия в старообрядчество. 1912 г. // Г Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Митрофаново Митрофановской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4633.
По обвинению граждан с. Митрофанова Митрофановской волости Чембарского уезда Пензенской губернии Цацына, Козлова и Безрукова в злостном не выполнении продналога. 1920–192 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1664Митрофаново, с. вл.при рч. Поиме.269134516531Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
974. Митрофаново, село бывшее владельческое, при речке Поиме, дворов 181, жителей 1250, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Митрофаново
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47703Митрофановосело53°06'43°05'N-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56603437121с Митрофановосело