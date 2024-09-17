Шеина (-) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиПосле 1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1880 ст.
Муж: Шеин Аким Осипович
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Сын: Шеин (Копейкин) Григорий Акимович
Отец ребёнка: Шеин Аким Осипович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Выборных (Шеина) Василиса Акимовна
Отец ребёнка: Шеин Аким Осипович
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.
Сын: Шеин Яков Акимович
Отец ребёнка: Шеин Аким Осипович
МК Покровская церковь ГА Астраханской области (ГААО), фонд 695, опись 3, дело 16, стр.219 (Рождение №-288м)
Смерть
После 1891 ст.