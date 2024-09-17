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Шеина (-) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

После 1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1880 ст.

Муж: Шеин Аким Осипович

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Шеин (Копейкин) Григорий Акимович

Отец ребёнка: Шеин Аким Осипович

Митрофаново, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Выборных (Шеина) Василиса Акимовна

Отец ребёнка: Шеин Аким Осипович

Митрофаново, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.10.1891 ст.

Сын: Шеин Яков Акимович

Отец ребёнка: Шеин Аким Осипович

Митрофаново, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
МК Покровская церковь ГА Астраханской области (ГААО), фонд 695, опись 3, дело 16, стр.219 (Рождение №-288м)
Смерть
После 1891 ст.

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