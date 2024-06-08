Антон Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748 ст.
Дата смертиОколо 1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Сын: Тимофей Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Сергей Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Наталья Антонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1811 ст.