Антон Михайлов Около 1748 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Антон Михайлов

Место рождения

Вандово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1748 ст.

Дата смерти

Около 1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1768 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1773 г.р.
Около 1778 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вандово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: не указана

Вандово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Сын: Тимофей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Вандово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Сергей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Вандово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Дочь: Наталья Антонова

Мать ребёнка: не указана

Вандово, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1811 ст.
Вандово, Рузский, Московская область

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