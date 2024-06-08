Сергей Антонов Около 1773 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергей Антонов

Место рождения

Вандово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

Около 1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1795 г.р.
Около 1799 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: Антон Михайлов

Мать: не указана

Вандово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Никитина

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Вандово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Сын: Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Матрена Никитина

Вандово, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1831 ст.
Вандово, Рузский, Московская область

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