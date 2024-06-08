Сергей Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смертиОколо 1831 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Отец: Антон Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Сын: Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Матрена Никитина
Смерть
Около 1831 ст.