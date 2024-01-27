Лоскутова (Сысоева Susoeva) Анна Fenya Лукьяновна Luke — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Сысоева Susoeva) Анна Fenya Лукьяновна Luke

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Место рождения

Турция

Дата рождения

10.03.1898

Дата смерти

10.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1898

Отец: Сысоев Susoeff Лукьян Lukian Васильевич William Avdeich

Мать: Susoeff Агафия Hanya (Hazel) Карповна Karevna

Турция
село Новый Селим, Карской области
Рождение ребёнка
Около 21.01.1921

Сын: Лоскутов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Рождение ребёнка
12.11.1924

Сын: Лоскутов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Россия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Лоскутов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, д. Привольное
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Лоскутов Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лоскутова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Смерть
10.05.1981
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, квартал, дорожка 7
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