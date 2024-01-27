Лоскутова (Сысоева Susoeva) Анна Fenya Лукьяновна Luke
Место рожденияТурция
Дата рождения10.03.1898
Дата смерти10.05.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1898
Отец: Сысоев Susoeff Лукьян Lukian Васильевич William Avdeich
Турция
село Новый Селим, Карской области
Рождение ребёнка
Около 21.01.1921
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike
Рождение ребёнка
12.11.1924
Сын: Лоскутов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike
Россия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Лоскутов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, д. Привольное
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Лоскутов Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лоскутова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1981
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, квартал, дорожка 7