Лоскутов Василий Николаевич
Место рожденияРостовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, д. Привольное
Дата рождения1926
Дата смерти15.10.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, д. Привольное
Рождение ребёнка
09.11.1953
город Пятигорск, Россия
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
Около 1958
Смерть
15.10.1980
Пятигорск