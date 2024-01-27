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Лоскутов Василий Николаевич

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Место рождения

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, д. Привольное

Дата рождения

1926

Дата смерти

15.10.1980

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Анна Fenya Лукьяновна Luke

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, д. Привольное
Рождение ребёнка
09.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Даниловна

город Пятигорск, Россия
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Даниловна

Смерть
15.10.1980
Пятигорск
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