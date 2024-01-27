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Лоскутов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 21.01.1921

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.01.1921

Отец: Лоскутов Loskutoff Николай Nike Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Анна Fenya Лукьяновна Luke

Рождение ребёнка
11.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Петровна

Пятигорск
Рождение ребёнка
07.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Петровна

Пятигорск
Смерть
1971
Пятигорск
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