Лоскутов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 21.01.1921
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.01.1921
Рождение ребёнка
11.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Петровна
Пятигорск
Рождение ребёнка
07.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Петровна
Пятигорск
Смерть
1971
Пятигорск