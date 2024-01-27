Лоскутова (Гриненко) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Гриненко) Татьяна Петровна

Место рождения

Россия Ставропольский край Степновский район

Дата рождения

14.05.1925

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1925

Отец: Гриненко Петр Алексеевич

Мать: Гриненко Наталья Ивановна

Россия Ставропольский край Степновский район
Рождение ребёнка
11.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Николаевич

Пятигорск
Рождение ребёнка
07.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Николаевич

Пятигорск
Смерть
2009
г.Пятигорск
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