Лоскутова (Гриненко) Татьяна Петровна
Место рожденияРоссия Ставропольский край Степновский район
Дата рождения14.05.1925
Дата смерти2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1925
Россия Ставропольский край Степновский район
Рождение ребёнка
11.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Николаевич
Пятигорск
Рождение ребёнка
07.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Николаевич
Пятигорск
Смерть
2009
г.Пятигорск