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Хуопалайнен Александр Андреевич

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

01.08.1907

Дата смерти

04.11.1936

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907

Отец: Хуопалайнен Андрей Петрович

Мать: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
17.02.1930

Жена: Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1932

Дочь: (Хуопалайнен) Туули Александровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1934

Дочь: (Хуопалайнен) Александровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
04.11.1936

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