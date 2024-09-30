Хуопалайнен Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1907
Дата смерти04.11.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907
Бракосочетание
17.02.1930
Рождение ребёнка
27.08.1932
Дочь: (Хуопалайнен) Туули Александровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1934
Дочь: (Хуопалайнен) Александровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна
Смерть
04.11.1936