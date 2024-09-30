Хуопалайнен Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения28.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1870
Бракосочетание
02.07.1889
Рождение ребёнка
09.02.1893
Дочь: (Хуопалайнен) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна
Рождение ребёнка
28.11.1901
Дочь: (Хуопалайнен) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна
Рождение ребёнка
18.11.1903
Сын: Хуопалайнен Петр Андреевич
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна
Рождение ребёнка
01.08.1907
Сын: Хуопалайнен Александр Андреевич
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна
Рождение ребёнка
01.08.1907
Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна
Рождение ребёнка
14.08.1912
Сын: Хуопалайнен Тойво Андреевич
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна
Смерть
Неизвестно