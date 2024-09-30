Хуопалайнен Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуопалайнен Андрей Петрович

Хуопалайнен Андрей Петрович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1870

Отец: Хуопалайнен Петр Иванович

Мать: Хуопалайнен (Хювёнен) Мария Генриковна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.07.1889

Жена: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна

Рождение ребёнка
09.02.1893

Дочь: (Хуопалайнен) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1901

Дочь: (Хуопалайнен) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1903

Сын: Хуопалайнен Петр Андреевич

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Хуопалайнен Александр Андреевич

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1912

Сын: Хуопалайнен Тойво Андреевич

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Хямяляйнен) Анна Саломоновна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.