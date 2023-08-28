Хуопалайнен (Хювёнен) Мария Генриковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1856
Сын: Хуопалайнен Александр Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1860
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1866
Дочь: Тиелинен Анна Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1874
Сын: Хуопалайнен Петр Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно