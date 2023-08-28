Хуопалайнен (Хювёнен) Мария Генриковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Хювёнен) Мария Генриковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1856

Сын: Хуопалайнен Александр Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1860

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1866

Дочь: Тиелинен Анна Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1874

Сын: Хуопалайнен Петр Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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