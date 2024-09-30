Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908
Бракосочетание
17.02.1930
Рождение ребёнка
27.08.1932
Дочь: (Хуопалайнен) Туули Александровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Александр Андреевич
Рождение ребёнка
14.12.1934
Дочь: (Хуопалайнен) Александровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно