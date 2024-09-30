Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна

Место рождения

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1908

Отец: Руйхи Иван Андреевич

Мать: Руйхи (Хуопалайнен) Екатерина Андреевна

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.02.1930

Муж: Хуопалайнен Александр Андреевич

Рождение ребёнка
27.08.1932

Дочь: (Хуопалайнен) Туули Александровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Александр Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1934

Дочь: (Хуопалайнен) Александровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Александр Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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