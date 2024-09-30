Руйхи (Хуопалайнен) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1883
Дата смерти29.06.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1902
Муж: Руйхи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.07.1904
Дочь: (Руйхи) Анна-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1908
Дочь: Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна
Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Руйхи Иван Иванович
Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1914
Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1917
Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1918
Дочь: (Руйхи) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1921
Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич
Смерть
29.06.1936