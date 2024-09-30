Руйхи (Хуопалайнен) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руйхи (Хуопалайнен) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1883

Дата смерти

29.06.1936

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1902

Муж: Руйхи Иван Андреевич

Рождение ребёнка
02.07.1904

Дочь: (Руйхи) Анна-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.06.1908

Дочь: Хуопалайнен (Руйхи) Хильда Ивановна

Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Руйхи Иван Иванович

Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.06.1914

Сын: Руйхи Александр Иванович

Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.1917

Сын: Руйхи Андрей Иванович

Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.03.1918

Дочь: (Руйхи) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.05.1921

Сын: Руйхи Андрей Иванович

Отец ребёнка: Руйхи Иван Андреевич

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.06.1936

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