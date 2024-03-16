Бочило Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочило Павел

Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочило Ева Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочило Ева Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочило Ева Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочило Ева Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочило Ева Павловна

Смерть
Неизвестно
Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
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