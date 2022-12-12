деревня Лемешевичи, деревня Лемешевичи, Пинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Лемешевичи

Пинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Лемешевичская волость
584. Лемешевичи, село бывшее владельческое, при реке Струмени, дворов 3, жителей 33, волостное правление, церковь православная, шк. с ремесл. клас., лавка. В 5 верстах — Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Лемешевичская волость
Лемешевичи, окол.36910532621
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Лемешевичи, село568532621
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пинский район, Лемешевичский сельсовет
д Лемешевичи355

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пинский район, Лопатинский сельсовет
д. Лемешевичи138
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