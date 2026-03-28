Иванов Василий Перес. В 1851 Г. Семенович
мужской, родился 1822, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.04.1898
ОтецИванов Семен Перес. В 1851 Г. Иванов1799 г.р.
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Отец: Иванов Семен Перес. В 1851 Г. Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Сын: Иванов Кр 28.01.1871 ? Спиридон Васильвич
Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна
Сын: Иванов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна
Сын: Иванов Никифор Перес. В 1851 Г. Никита Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна
Сын: Иванов Степан Перес. В 1851 Г. Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна
Дочь: Дарья Перес. В 1851 Г. Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна
Сын: Иванов Георгий Перес. В 1851 Г. Егор Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна
Дочь: (Иванова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна
Дочь: Афонасьева (Иванова) Феврония Хеврония Васильевна
Мать ребёнка: Иванова (Вдова Из Заренды) Евдокия Моисеевна Лукьяновна
Сын: Иванов Щучинск Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Иванова (Вдова Из Заренды) Евдокия Моисеевна Лукьяновна