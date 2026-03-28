Иванов Василий Перес. В 1851 Г. Семенович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Василий Перес. В 1851 Г. Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.04.1898

Отец
Иванов Семен Перес. В 1851 Г. Иванов1799 г.р.
Супруги
Иванова (Вдова Из Заренды) Евдокия Моисеевна ЛукьяновнаОколо 1834 г.р.
Дети
Иванов Григорий Васильевич30.01.1843 г.р.
Иванов Никифор Перес. В 1851 Г. Никита Васильевич1845 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Иванов Семен Перес. В 1851 Г. Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Кр 28.01.1871 ? Спиридон Васильвич

Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Рождение ребёнка
30.01.1843

Сын: Иванов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иванов Никифор Перес. В 1851 Г. Никита Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иванов Степан Перес. В 1851 Г. Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.03.1848

Дочь: Дарья Перес. В 1851 Г. Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Рождение ребёнка
1851

Сын: Иванов Георгий Перес. В 1851 Г. Егор Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна

в дороге

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Работа или профессия
1854

Отставной казак

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Иванов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна

Рождение ребёнка
23.04.1854

Дочь: (Иванова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Афилья Перес. В 1851 Г. Афилья/ Ефимия Фроловна

Бракосочетание
03.07.1855 ст.

Жена: Иванова (Вдова Из Заренды) Евдокия Моисеевна Лукьяновна

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Рождение ребёнка
25.06.1859 ст.

Дочь: Афонасьева (Иванова) Феврония Хеврония Васильевна

Мать ребёнка: Иванова (Вдова Из Заренды) Евдокия Моисеевна Лукьяновна

Рождение ребёнка
14.07.1871

Сын: Иванов Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Иванова (Вдова Из Заренды) Евдокия Моисеевна Лукьяновна

Рождение ребёнка
29.09.1876

Сын: Иванов Щучинск Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Иванова (Вдова Из Заренды) Евдокия Моисеевна Лукьяновна

Рождение ребёнка
24.02.1882 ст.

Сын: Иванов Тарас Васильевич

Мать ребёнка: Иванова (Вдова Из Заренды) Евдокия Моисеевна Лукьяновна

Смерть
01.04.1898

Причина смерти: умер в 84 ?! года

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