Иванова (Ефимия Фроловна) Афилья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ефимия Фроловна) Афилья Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

15.09.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Иванов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иванов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Рождение ребёнка
06.03.1848

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Егор Васильевич Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

в дороге
Рождение ребёнка
23.04.1854

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Иванов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Кр 28.01.1871 ? Васильвич

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Смерть
15.09.1854
Причина смерти: от чахотки
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