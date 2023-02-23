Иванова (Ефимия Фроловна) Афилья Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти15.09.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иванов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов
Рождение ребёнка
06.03.1848
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов
Рождение ребёнка
1851
в дороге
Рождение ребёнка
23.04.1854
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
15.09.1854
Причина смерти: от чахотки