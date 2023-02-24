Иванов Гаврил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1871
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Фотина Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.07.1904
Дочь: Ефимия Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: Лидия Гавриловна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Иванов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Смерть
Неизвестно