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Иванов Гаврил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1871

Отец: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Мать: Иванова Евдокия Моисеева

Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Фотина Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
11.07.1904

Дочь: Ефимия Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: Лидия Гавриловна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Иванов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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