(Понамарева?) Елена Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Фотина Гавриловна
Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1904
Дочь: Ефимия Гавриловна
Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Иванов Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич
Смерть
Неизвестно