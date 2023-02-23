(Понамарева?) Елена Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Понамарева?) Елена Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Фотина Гавриловна

Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1904

Дочь: Ефимия Гавриловна

Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Иванов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Иванов Гаврил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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