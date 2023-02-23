Иванова Евдокия Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1871

Сын: Иванов Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Рождение ребёнка
29.09.1876

Сын: Иванов Щучинск Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Щучинск ? Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Отставной Казак В 1854 Василий Семенов

Смерть
Неизвестно
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