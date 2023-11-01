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Пыжев Сафон Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Пыжев Лукьян Денисович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Алексей Сафонович

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Елизар Сафонович

Мать ребёнка: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Рождение ребёнка
1690

Дочь: (Пыжева) Анна Сафоновна

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1694

Сын: Пыжев Киприян Сафонович

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1695

Дочь: (Пыжева) Анна Сафоновна

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1707

Сын: Пыжев Игнат Сафонович

Мать ребёнка: Агафья

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