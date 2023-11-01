Пыжев Сафон Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Пыжев Лукьян Денисович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Рождение ребёнка
1690
Дочь: (Пыжева) Анна Сафоновна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1695
Дочь: (Пыжева) Анна Сафоновна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Агафья