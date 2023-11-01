Пыжев Киприян Сафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Киприян Сафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Пол

Мужской

Отец

1670 г.р.

Мать

1670 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1694

Отец: Пыжев Сафон Лукьянович

Мать: Агафья

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