Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690
Дочь: (Пыжева) Анна Сафоновна
Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович
Рождение ребёнка
1695
Дочь: (Пыжева) Анна Сафоновна
Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович