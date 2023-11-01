Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья

Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Алексей Сафонович

Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Елизар Сафонович

Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Сафон Лукьянович

Рождение ребёнка
1690

Дочь: (Пыжева) Анна Сафоновна

Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович

Рождение ребёнка
1694

Сын: Пыжев Киприян Сафонович

Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович

Рождение ребёнка
1695

Дочь: (Пыжева) Анна Сафоновна

Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович

Рождение ребёнка
1707

Сын: Пыжев Игнат Сафонович

Отец ребёнка: Пыжев Сафон Лукьянович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.