Яковлева-Бабурина (Иванова) Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева-Бабурина (Иванова) Агрипина Николаевна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.07.1881 ст.

Муж: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1882 ст.

Дочь: Проняхина Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1882 ст.

Дочь: Бабурина Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1884 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлева Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1885 ст.

Дочь: Бабурина-Васина Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1889 ст.

Сын: Бабурина-Яковлев Симеон Филиппович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1893 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Феодор Филиппович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Бабурин-Яковлев Иоанн (Иван) Филиппович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
23.09.1895 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлев Евфросиния Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1897 ст.

Дочь: Бабурина-Яковлева Евфросиния Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1899 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Иоанн (Иван) Филиппович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1900 ст.

Сын: Бабурин-Васин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.04.1904 ст.

Дочь: Яковлева-Бабурина Александра Филипповна

Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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