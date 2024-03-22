Яковлева-Бабурина (Иванова) Агрипина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Проняхина Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Дочь: Бабурина Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Дочь: Бабурина-Яковлева Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Дочь: Бабурина-Васина Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Сын: Бабурина-Яковлев Симеон Филиппович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Сын: Бабурин-Яковлев Феодор Филиппович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Сын: Бабурин-Яковлев Иоанн (Иван) Филиппович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Дочь: Бабурина-Яковлев Евфросиния Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Дочь: Бабурина-Яковлева Евфросиния Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Сын: Бабурин-Яковлев Иоанн (Иван) Филиппович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Сын: Бабурин-Васин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович
Дочь: Яковлева-Бабурина Александра Филипповна
Отец ребёнка: Яковлев-Бабурин Филипп Кириллович