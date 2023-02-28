Проняхина (Васина - Кириллова) Евгения Филипповна
Место рождения
Дата рождения25.12.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1903 ст.
Дочь: Проняхина Евдокия Евфимиевна
Отец ребёнка: Проняхин Евфимий Андреевич
Рождение ребёнка
29.09.1904 ст.
Сын: Проняхин Андрей Евфимиевич
Отец ребёнка: Проняхин Евфимий Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.
Отец ребёнка: Проняхин Евфимий Андреевич
Рождение ребёнка
13.07.1909 ст.
Дочь: Проняхина Мария Евфимиевна
Отец ребёнка: Проняхин Евфимий Андреевич