Проняхина (Васина - Кириллова) Евгения Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проняхина (Васина - Кириллова) Евгения Филипповна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.12.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Муж: Проняхин Евфимий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1903 ст.

Дочь: Проняхина Евдокия Евфимиевна

Отец ребёнка: Проняхин Евфимий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1904 ст.

Сын: Проняхин Андрей Евфимиевич

Отец ребёнка: Проняхин Евфимий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.

Сын: Проняхин Петр Евфимиевич

Отец ребёнка: Проняхин Евфимий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1909 ст.

Дочь: Проняхина Мария Евфимиевна

Отец ребёнка: Проняхин Евфимий Андреевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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