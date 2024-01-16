Колосова (Лукина) Феодора (Федора) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Лукина) Феодора (Федора) Фёдоровна

Место рождения

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Лукин Фёдор Михайлович

Мать: не указана

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1758

Сын: Колосов Василий Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Естефеевич

д. Княжая
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Естефеевич

д. Княжая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Естефеевич

д. Княжая
Смерть
Неизвестно
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