Колосова (Лукина) Феодора (Федора) Фёдоровна
Место рожденияд. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Лукин Фёдор Михайлович
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Колосов Иван Естефеевич
д. Княжая
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Естефеевич
д. Княжая
Бракосочетание
Неизвестно
д. Княжая
Смерть
Неизвестно