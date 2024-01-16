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Колосов Иван Естефеевич

Место рождения

д. Княжая

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Колосов Естефей Семёнович

Мать: Колосова Мавра Митрофановна

д. Княжая
Рождение ребёнка
1758

Сын: Колосов Василий Иванович

Мать ребёнка: Колосова Феодора (Федора) Фёдоровна

д. Княжая
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Феодора (Федора) Фёдоровна

д. Княжая
Рождение ребёнка
1770

Сын: Колосов Иван Иванович

Мать ребёнка: Колосова Федосья Панкратьевна Же

д. Княжая
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Федосья Панкратьевна Же

д. Княжая
Рождение ребёнка
1781

Сын: Колосов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Колосова Федосья Панкратьевна Же

д. Княжая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Феодора (Федора) Фёдоровна

д. Княжая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Федосья Панкратьевна Же

д. Княжая
Смерть
Неизвестно
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