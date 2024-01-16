Колосов Иван Естефеевич
Место рожденияд. Княжая
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
д. Княжая
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Колосова Феодора (Федора) Фёдоровна
д. Княжая
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Феодора (Федора) Фёдоровна
д. Княжая
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Колосова Федосья Панкратьевна Же
д. Княжая
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Федосья Панкратьевна Же
д. Княжая
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Колосова Федосья Панкратьевна Же
д. Княжая
Бракосочетание
Неизвестно
д. Княжая
Бракосочетание
Неизвестно
д. Княжая
Смерть
Неизвестно