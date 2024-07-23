Лукин Фёдор Михайлович
Место рожденияд. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Дата рождения1678
Дата смерти1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Колосова Феодора (Федора) Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Смерть
1746
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож