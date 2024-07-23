Лукин Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Фёдор Михайлович

Место рождения

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож

Дата рождения

1678

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Колосова Феодора (Федора) Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

д. Федюнинское Раменье, Кекур тож
Смерть
1746
д. Федюнинское Раменье, Кекур тож

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