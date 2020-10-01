Сурков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1938
Дата смерти?.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суркова Зоя Федоровна
Алмазное, Советский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суркова Зоя Федоровна
Смерть
?.10.2020
Россия, Крым, Советский район, с. Алмазное