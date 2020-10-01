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Сурков Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1938

Дата смерти

?.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суркова Зоя Федоровна

Алмазное, Советский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Зоя Федоровна

Смерть
?.10.2020
Россия, Крым, Советский район, с. Алмазное
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