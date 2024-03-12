Суркова (Легчаева) Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сурков Василий Васильевич
Алмазное, Советский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно