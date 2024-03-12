Суркова (Легчаева) Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова (Легчаева) Зоя Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сурков Василий Васильевич

Алмазное, Советский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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