Власова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Григорий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Власов Давид
Отец ребёнка: Власов Григорий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Власов Максим
Отец ребёнка: Власов Григорий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Власов Харлампий
Отец ребёнка: Власов Григорий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Власов) Матрона
Отец ребёнка: Власов Григорий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Власова) Евдокия
Отец ребёнка: Власов Григорий
Смерть
Неизвестно