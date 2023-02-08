Власова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Григорий

Рождение ребёнка
1887

Сын: Власов Давид

Отец ребёнка: Власов Григорий

Рождение ребёнка
1890

Сын: Власов Максим

Отец ребёнка: Власов Григорий

Рождение ребёнка
1891

Сын: Власов Харлампий

Отец ребёнка: Власов Григорий

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Власов) Матрона

Отец ребёнка: Власов Григорий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Власова) Евдокия

Отец ребёнка: Власов Григорий

Смерть
Неизвестно

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