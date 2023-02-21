Власов Григорий
Место рожденияпочинок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Власов Федор
Мать: Власова Марфа
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1887
Сын: Власов Давид
Мать ребёнка: Власова Наталья
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1890
Сын: Власов Максим
Мать ребёнка: Власова Наталья
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1891
Сын: Власов Харлампий
Мать ребёнка: Власова Наталья
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Власова Наталья
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Власова Наталья
починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Наталья