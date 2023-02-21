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Власов Григорий

Место рождения

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Власов Федор

Мать: Власова Марфа

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1887

Сын: Власов Давид

Мать ребёнка: Власова Наталья

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1890

Сын: Власов Максим

Мать ребёнка: Власова Наталья

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1891

Сын: Власов Харлампий

Мать ребёнка: Власова Наталья

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Власова Наталья

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Власова Наталья

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Наталья

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