Рыжова (Климова) Валентина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Климова) Валентина Захаровна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около ?.11.1941

Дата смерти

Около ?.09.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1903 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
1964 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1941

Отец: Климов Захар Алексеевич

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Александр Аристархович

Рождение ребёнка
09.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжов Александр Аристархович

Рождение ребёнка
19.11.1964

Сын: Рыжов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Аристархович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1964

Сын: Рыжов Николай Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Аристархович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около ?.09.2009

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