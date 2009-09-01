Рыжова (Климова) Валентина Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.11.1941
Дата смертиОколо ?.09.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1941
Отец: Климов Захар Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжов Александр Аристархович
Рождение ребёнка
19.11.1964
Сын: Рыжов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Аристархович
Рождение ребёнка
19.11.1964
Сын: Рыжов Николай Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Аристархович
Смерть
Около ?.09.2009