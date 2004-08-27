Рыжов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения19.11.1964
Дата смерти27.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964
Бракосочетание
18.08.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 29.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.08.2004
Причина смерти: Сердечный приступ