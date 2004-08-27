Рыжов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжов Сергей Александрович

Рыжов Сергей Александрович

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.11.1964

Дата смерти

27.08.2004

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Около 1941 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1964

Отец: Рыжов Александр Аристархович

Мать: Рыжова (Климова) Валентина Захаровна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.08.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 29.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.08.2004
Причина смерти: Сердечный приступ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.