Рыжова (Бабушкина) Ольга Владимировна 26.12.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжова (Бабушкина) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.
1960 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
18.08.1990

Муж: Рыжов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Около 29.08.1991

Дочь: Лужинская (Рыжова) Юля

Отец ребёнка: Рыжов Сергей Александрович

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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