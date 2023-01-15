Рыжова (Бабушкина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Бракосочетание
18.08.1990
Рождение ребёнка
Около 29.08.1991
Дочь: Лужинская (Рыжова) Юля
Отец ребёнка: Рыжов Сергей Александрович
Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область